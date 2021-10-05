حرب العصابات تشتعل في FAR CRY 6 - موعد الإصدار في 7 اكتوبر 2021

تعرّف إلى مزايا الإصدار الجديد من لعبة Far Cry

كن في موقع القوة لإحداث الفوضى ضد قوات أنطونيو كاستيو

أعلنت "يوبيسوفت" عن موعد الإصدار العالمي من لعبة فار كراي النسخة السادسة FAR CRY 6 في السابع من أكتوبر لأجهزة Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 - PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna و عبر Windows PC حصرياً على متجري Epic Games وUbisoft.

اللعبة ستكون مُتاحة أيضاً على Ubisoft+، خدمة الاشتراك المدفوعة من Ubisoft.

اللعبة ستكون مُتاحة باللغة العربية على كل المنصات في البلدان العربية.

أخذتنا اللعبة في جولة حول العالم منذ إصدارها الأول، محاربةً قوى الشر (وأحياناً قوى الخير)، زرنا معها الجزر الاستوائية في أفريقيا والهيمالايا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية،

العناصر القابلة للتحميل DLC مكنتنا من مواجهة الكائنات الفضائية والـYetis والـCyborg.

وفي هذا الإصدار الجديد سنتمكن من زيارة جزر "يارا" الخيالية في الكاريبي التي تشهد توترات شعبية نتيجة الأزمات المختلفة والثورات المتأتية عن الوضع الاقتصادي المتردّي.

في الإصدار السادس من Far Cry سيتمكن المستخدم من تقمّص شخصية قائد ثوري يُدعي داني روخاس، شخصية كانت تعاني من اليُتم، اللاعب سيتمكن من اختيار ما إذا كان يريد لهذه الشخصية أن تكون ذكراً أو أنثى في بداية اللعبة.

قصة اللعبة تدور حول قرار روخاس الهروب من الجيش، لكن رؤية بطش قوات الكاستيلو التي استباحت الأرواح أمام ناظريه تدفعه للانضمام إلى القوات الثورية.

قصّة روخاس لها تأثير مباشر على سير الأحداث على جزيرة "يارا" وعلى كيفية تفاعل الشخصيات الثورية مع محيطها.

سيتمكن المستخدم من اختيار إحدى الشخصيات الشريرة من الإصدار الثالث أو الرابع أو الخامس كمثال: فاس مونتينيغرو - باغان ميين وجوزيف سييد.

هذا الإصدار شهد عودة نظام Fangs of Fire الذي تم إدخاله إلى اللعبة في إصدارها الخامس أتاح للمستخدمين الاستعانة بقدرات الحيوانات لمساعدتهم في المعارك

حالياً نعلم 3 شخصيات يُمكن تجنيدهم في Far Cry 6: ديك ذو حلقة في أنفه مع وياقة مميزة، و"غوابة Guapo" وهو تمساح ذهبي مع ذوق رفيع في اختيار ملابسه، وتشوريزو - Chorizo الكلب الذي يتمتع بقدرة فائقة على تشتيت خصمه.

في اللعب التعاوني الفردي أو الثنائي ، ستكتشف عالمًا مفتوحًا واسعًا ومتناقضًا، من الأدغال المورقة إلى المدن المتعفنة.

مع سيطرة جيش أنطون على الجو واليابسة والبحار، سيتعيّن عليك العمل من معسكرات حرب العصابات المخفية في جميع أنحاء البلاد، وجمع جنود وموارد أثناء التخطيط للتحركات التالية.

سيكون عليك التعامل مع مقاتلي حرب العصابات الحقيقيين للتأكد من أن كل ضربة ضد النظام ستكون فعّالة.

في حال شرائك لعبة Far Cry 6 عبر Xbox او PlayStation4 ستتمكن من تنزيل الإصدار المُحدّث بدون كلفة إضافية على Xbox Series وPlayStation 5

الجدير ذكره أن المجموعة القابلة للتجميع "أسود يارا - Lion Of Yara" التي تأتي بحجم الـ26 سنتمتر التي تُجسد أنطون كاستيو، رئيس "يارا"، وابنه المراهق دييغو باتت الآن متاحة للطلب المسبق "Pre order عبر متجر Ubisoft مع كود خاص يُتيح استخدام أسلحة من نوع جديد، أسلحة "أسود يارا".

للمزيد من المعلومات عن لعبة Far Cry 6 الرجاء زيارة www.farcry.com

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