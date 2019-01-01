حراسة مشددة على الحكام عقب تعادل الزمالك أمام المقاولون

الفارس الأبيض خسر نقطتين مهمتين في مشواره

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى جمهور الزمالك استيائه من أداء طاقم التحكيم الذي أدار مواجهة فريقه أمام المقاولون العرب بقيادة محمد الحنفي.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.

شهد اللقاء جدلًا تحكيميًا كبيرًا بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء للفارس الأبيض في الدقيقة 63 من عمر المباراة، ثم احتسب أخرى لذئاب الجبل في الدقيقة 80.

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وعقب صافرة النهاية، وقف طاقم التحكيم عدة دقائق في وسط الملعب وسط حراسة من قوات الأمن في ظل تهديدات من بعض الجماهير بالمدرجات.

ورافقت قوات الأمن الحكام حتى غرف خلع الملابس إلى أن خرجوا من الملعب بعد مغادرة كافة الجماهير.

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة إلا أن التعادل قلص فارق النقاط مع غريمه التقليدي الأهلي إلى نقطتين فقط، بينما يأتي المقاولون في المركز السادس بـ35 نقطة.