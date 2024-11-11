حذاء يكشف طريقة تفكير محمد صلاح!

أنقذه من ليلة سيئة..

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز واقعة كان بطلها محمد صلاح نجم ليفربول، عكست طريقة تفكير الفرعون المصري في مواجهة الأزمات، وتصحيح المسار إذا اقتضى الأمر، وتعكس أيضًا مدى فهمه لجسده وعقله.

وواجه محمد صلاح العديد من الأزمات خلال مسيرته الاحترافية، سواء مع الفرق الأوروبية التي ارتدى قمصانها (بازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما وليفربول) أو حتى مع بعض الأجهزة الفنية التي قادت المنتخب المصري، وقد تجاوز كل ذلك، ما يدفع العديد للتساؤل عن طريقة مواجهته للمشكلات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حذاء البريميرليج

خلال منافسات موسم 2023-2024، وتحديًا أول أيام العام الجاري، التقى ليفربول مع نيوكاسل، ضمن الجولة 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد انتهى اللقاء بنتيجة إيجابية للريدز، حيث فاز بنتيجة 4-2، ولكن شهدت المباراة واقعة لا تتكرر كثيرا بين نجوم كرة القدم.

يقدم موقع أمازون السعودية العديد من الأحذية الرياضية بأسعار تنافسية عن بديلاتها التي يتم عرضها عبر المتاجر التقليدية.

ومع حلول الدقيقة 22، احتسب حكم المباراة أنتوني تايلور ضربة جزاء لصالح فريق المدرب الألماني يورجن كلوب، الذي رحل عن آنفيلد بنهاية الموسم وحل مكانه الهولندي آرني سلوت.

واجه محمد صلاح خلال ركلة الجزاء حارس نيوكاسل مارتين دوبرافكا، ورغم أنه أهدرها إلا أنه ظل يفكر في الأمر حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل سلبيا، ما دفعه إلى الظهور مع بداية الشوط الثاني بحذاء مختلف.

نتيجة مبهرة

انقلبت الأمور رأسًا على عقب خلال الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل محمد صلاح هدفا في الدقيقة 49، كما تصدى لركلة جزاء قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بأربع دقائق، وسجلها بنجاح.

ودفع ذلك الجميع للتساؤل حول إيمان محمد صلاح بالخرافات الخاصة بالتفاؤل والتشاؤم، كونه واجه صعوبات بحذائه الأول، فيما تغير الوضع بعد تبديله، حيث فك النحس وسجل هدفين.. ولكنه قدم تفسيرًا منطقيا بعد نهاية المباراة.

Amazon

ويوفر موقع أمازون السعودية حذاء كرة قدم adidas Rs15 برو إف جي للبالغين من الجنسين، بأرضية ثابتة، بسعر 868 ريال سعودي.

وقال صلاح، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إنها نتيجة رائعة بالنسبة لنا، كانت المباراة قوية للغاية وتمكنا من الفوز، نحتاج إلى التزام الهدوء والانتصار في كل مباراة".

وعن الكم الكبير من الفرص الضائعة لفريقه في اللقاء، علق صلاح: "تحدث اللاعبون في غرفة تبديل الملابس، علينا أن نبقى هادئين، لقد أخطأت في ركلة الجزاء. لم أرغب في الرحيل إلى المنتخب الوطني بهذا الأداء".

الإيمان بالخرافات؟

حول ركلة الجزاء الثانية، علق محمد صلاح: "أنا هادئ، أتدرب دائمًا، في المرة الأولى كنت مرتبكًا لأن حارس المرمى تحرك، وفي الثانية فعلت ما كنت أفعله في التدريب. الحذاء الذي أهدرت به ركلة الجزاء، تدربت به في الأمس، أردت تغييره، قمت بذلك وجعلت ذهني هادئًا".

وأضاف: "لقد كان تبديل الحذاء بمثابة خطوة لتصفية ذهنه قبل الـ45 دقيقة المتبقية، ليس الأمر أنني أؤمن بالخرافات، من خلال تبديل الأحذية واستخدام الكثير منها، ولكن عندما شعرت أن الأمر سيؤثر في رأسي كان الأمر كالتالي، حسنًا، سأغير حذائي".

Amazon

ويوفر موقع أمازون السعودية أيضا حذاء adidas X كريزي فاست 2 إف جي للبالغين من الجنسين، بسعر 1.013 ريال سعودي.

وعلق على ضربة الجزاء الضائعة بالقول "إنه أمر سخيف، لكنني لم أحب أن يكون لدي هذا التفكير في الشوط الثاني، هذا الهدف الذي لم أسجل به ركلة الجزاء، لقد تغيرت، وجعلت ذهني هادئًا وركزت على المباراة، لقد أضعنا الكثير من الفرص".