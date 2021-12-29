حدد موعد وصوله للرياض .. النصر يتفق مع جوناثان رودريجيز

أفادت عدة تقارير صحفية أن النصر توصل لاتفاق مع جوناثان رودريجيز مهاجم كروز آزول المكسيكي للانضمام إلى صفوفه بدءًا من سوق الانتقالات الشتوي الذي سيفتح أبوابه بعد أيام قليلة.

النصر كان قد فسخ عقده مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله في بداية ديسمبر الجاري، ويبدو أنه اختار المهاجم الأوروجواياني لتعويضه خاصة مع غياب فينسنت أبو بكر لتواجده مع منتخب بلاده للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

متى سيُوقع النصر مع جوناثان ومتى يصل الرياض؟

الصحفي ليون ليساندا من شبكة إي أس بي أن أكد أن النصر توصل لاتفاق مع جوناثان رودريجيز، مشيرًا إلى أن التوقيع على العقود سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة.

الميدان الرياضي، القسم الرياضي في صحيفة اليوم السعودية، نقلت عن مصادر في النادي العاصمي تأكيد تلك الأخبار، وأشارت إلى أن المهاجم صاحب الـ28 عامًا سيصل الرياض يوم الثلاثاء القادمة للانضمام لتدريبات فريقه الجديد.

الصحيفة أضافت أن جوناثان سيُعوض غياب أبو بكر الذي سيُغادر إلى بلاده الكاميرون عقب مواجهة الفتح في الجولة الـ15 من الدوري السعودي يوم السبت القادم.

من هو جوناثان رودريجيز لاعب النصر الجديد؟

جوناثان يلعب كمهاجم ويُجيد التواجد في خانتي الجناحين الأيمن والأيسر كذلك، وقد بدأ رحلته مع كروز آزول في يناير 2019 بعدما انضم له من سانتوس لاجونا المكسيكي.

وقد سبق للاعب أن خاض تجربة قصيرة في أوروبا مع ناديي بنفيكا وديبورتيفو لاكرونيا لم يُحقق خلالها النجاح المنتظر وعاد إلى بلاده وناديه الأول بينارول، حيث انتقل منه عام 2016 إلى الدوري المكسيكي.

جوناثان لعب 11 مباراة في الدوري المكسيكي هذا الموسم سجل بها 3 أهداف، وقد أحرز الموسم الماضي 21 هدفًا وصنع 5 خلال 31 مباراة.

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