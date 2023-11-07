حدد موعد عودته للملاعب .. مدافع الأهلي يرفض دعوة منتخب بلاده

الأهلي يمر بفترة صعبة على صعيد الإصابات والغيابات

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اتخذ ميريح ديميرال مدافع الأهلي قرارًا شجاعًا برفض دعوة منتخب بلاده تركيا الانضمام له في فترة التوقف الدولية القادمة، وذلك للتركيز على إنهاء برنامجه التأهيلي والعودة للعب سريعًا مع فريقه.

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صاحب الـ25 عامًا أجرى جراحة في الغضروف الهلالي للركبة اليمنى في النمسا يوم 20 أكتوبر الماضي، ولم يُحدد آنذاك موعد عودته للعب، وقد فضل البقاء في جدة خلال التوقف القادم للتركيز على برنامجه التأهيلي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن عودة ديميرال للتدريبات الجماعية ستكون بعد أسبوعين تقريبًا، حيث سيخضع خلال تلك الفترة إلى تدريبات بدنية انفرادية بهدف تعزيز قدراته البدنية.

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وأشارت الرياضية إلى أن مباراة الأهلي والشباب في الـ25 من نوفمبر الجاري ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن قد تشهد مشاركة اللاعب لعدة دقائق، على أن يكون جاهزًا للعب 90 دقيقة كاملة في المباراة التالية أمام أبها نهاية الشهر.

يُشار إلى أن الأهلي تقدم للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 25 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الهلال في الصدارة، وذلك بعد فوزه الأخير على الرياض 3-0 في جدة.

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