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كأس آسيا

حدث تاريخي - حكم مكسيكي يقود مباراة الإمارات والهند

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يقود مباراة اليوم تحكيميًا الحكم الدولي المكسيكي سيزار أرتورو راموس، في حدث تاريخي بالبطولة الآسيوية

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تشهد مباراة منتخبي الإمارات الهند التي تقام مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا 2019 حدثاً تاريخياً.

ومن المنتظر أن يقود مباراة اليوم تحكيميًا الحكم الدولي المكسيكي سيزار أرتورو راموس، في حدث تاريخي بالبطولة الآسيوية.

ويعد راموس أول حكم من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) يدير مباراة في كأس آسيا لكرة القدم اليوم الخميس.

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وسيحظى أفضل حكم في الكونكاكاف عام 2017 بمساندة من مواطنيه ميجيل هرنانديز وألبرتو مورين.

ويأتي هذا القرار التاريخي إطار التعاون بين الاتحاد الآسيوي والكونكاكاف حيث سبق أن أدار حكم أوزبكي قبل نهائي دوري أبطال الكونكاكاف وظهر حكم أمريكي في قبل نهائي أبطال آسيا.

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