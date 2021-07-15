حجازي يكشف لأول مرة موقفه من الاستمرار مع الاتحاد

تعرف على موقف حجازي من الاستمرار مع الاتحاد

كشف أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد والمنتخب المصري، عن موقفه من الاستمرار مع العميد، بعد نهاية فترة إعارته من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

ويتواجد حجازي حاليًا مع المنتخب المصري الأولمبي، والذي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو، والتي ستقام خلال الأيام القادمة.

ماذا قال حجازي عن مستقبله مع نادي الاتحاد؟

شدد حجازي خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية، على أن هناك علاقة قوية ومميزة تربطه بنادي الاتحاد ومسؤوليه، مشيرًا إلى أن رغبته هي الاستمرار مع النمور.

وقال حجازي: "انتقلت إلى الاتحاد بشكل نهائي، بعدما فعل مسؤولي العميد بند الشراء الإجباري، وأنا الآن أمتلك عقدًا مع النمور لمدة عامين قادمين".

وبذلك يغلق حجازي كل التكهنات التي أثيرت حوله خلال الفترة الماضية، بشأن رغبته في الانتقال إلى فريق آخر، في ظل اهتمام أندية أخرى بالتعاقد معه، ولكن اللاعب المصري نفى كل هذه الأخبار، مشددًا على أنه سيستمر مع العميد.

بماذا علق حجازي على مشاركته مع المنتخب المصري الأولمبي؟

وعبر حجازي عن فخره بالانضمام إلى صفوف المنتخب الأولمبي، مشيرًا إلى أنه وافق دون تردد على الانضمام للفراعنة بالأولمبياد، بعد تلقيه اتصالًا هاتفيًا من جانب شوقي غريب المدير الفني.

وتابع: "مسؤولو الاتحاد يتعاملون معي باحترام كبير، وهناك تفاهم بيننا، واستشاروني عن رأيي في الانضمام لمنتخب مصر الأولمبي، ووافقت على الفور".

وأشار مدافع الاتحاد إلى أن العلاقات المصرية السعودية القوية والمميزة، لعبت دورًا كبيرًا في موافقة مسؤولي العميد على انضمامي للفراعنة، متمنيًا التوفيق للمنتخب السعودي الأولمبي.

ما هو تعليق حجازي على حمل شارة قيادة المنتخب الأولمبي؟

وشدد حجازي على أن شارة القيادة تعد فخرًا كبيرًا له، خاصة وأنه سيلعب للمرة الثانية في الأولمبياد، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي أزمة بخصوص هذا الأمر.

وعلق المدافع المصري على هذا الأمر قائلًا: "رمضان صبحي لاعب كبير وأحد قائدي المنتخب المصري الأولمبي والأول، وقدم الكثير مع الفراعنة من أجل تحقيق الإنجازات، وأعتبره مثل شقيقي الأصغر".

ما هي المجموعة التي يقع بها المنتخب المصري، ومتى أول مواجهة له؟

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وذلك في مجموعة نارية ومواجهات قوية تنتظر الفراعنة.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مواجهاته، بلقاء المنتخب الإسباني في تمام التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

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