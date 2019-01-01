حجازي يعود للمشاركة للمرة الأولى بعد تعافيه من الجراحة

حجازي يتقدم خطوة كبيرة إلى الأمام نحو العودة لمكانه في تشكيلة بروميتش ألبيون

بعث حساب نادي وست بروميتش ألبيون على "تويتر"، أنباء سارة لمشجعي كرة القدم المصرية، بعودة المحترف أحمد حجازي للدفاع عن ألوان ناديه، وذلك للمرة الأولى منذ خضوعه لعملية جراحية في الكاحل.

واضطر لاعب النادي الأهلي السابق لإنهاء معاناته مع إصابته المتكررة في الكاحل، بعد انتهاء دوره مع الفراعنة بالخروج المبكر من بطولة الأمم الإفريقية، ومنذ ذلك الحين وهو يسابق الزمن للتخلص من الجراحة والعودة مرة أخرى للملاعب.

وغاب ابن أكاديمية الإسماعيلي عن كل مباريات بروميتش ألبيون منذ بداية الموسم، قبل أن تأتي الأخبار السارة، بحصوله على ساعة كاملة في مباراة فريق الشباب تحت 21 عامًا ضد نيوكاسل يونايتد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

💢 هناك لعبة أعصاب بين كلوب وبيب ستستمر معنا طوال الموسم



جوارديولا بدأها الأسبوع الماضي وهنّأ ليفربول بالدوري 🙌

والآن حان دور يورجن 😅 pic.twitter.com/9TKYyw3VBT — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وتمثل عودة حجازي إضافة كبيرة لفريقه الطامح للعودة إلى البريميرليج مرة أخرى، بعد فشل المحاولة الأخيرة في تصفيات "البلاي أوف"، وتعطي كذلك اللاعبين دفعة معنوية لا بأس بها، لمواصلة الضغط على الضغط على ليدز يونايتد وسوانسي سيتي أصحاب المركزين الأول والثاني في جدول ترتيب أندية "تشامبيون شيب"، بفارق نقطة عن أصدقاء حجازي.