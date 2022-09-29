حجازي يسبب قلقًا في الاتحاد قبل كلاسيكو النصر

كلاسيكو النصر والاتحاد سيقام على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي

48 ساعة متبقية على أحد كلاسيكيات الكرة السعودية بين النصر والاتحاد، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، على ملعب مرسول بارك.

العميد يدخل المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد عشر نقاط، متبعدًا بفارق نقطتين عن الصدارة، أما العالمي فيحل بالمركز الرابع برصيد تسع نقاط.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا

Shahid Shahid

وتأتي هذه المباراة بعد توقف دام 15 يومًا، ليخوض المنتخب السعودي معسكرًا في إسبانيا، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

حجازي يقلق الاتحاديين:

في الوقت الذي يستقبل به كل فريق لاعبيه الدوليين بمختلف جنسياتهم، بعد انتهاء فترة التوقف، تلقى الجهاز الفني للعميد بقيادة المدرب نونو سانتو، صدمة..

لاعب الوسط المصري طارق حامد انتظم بشكل طبيعي في مران النمور الليلة، لكن مواطنه المدافع أحمد حجازي تحوم حوله الشكوك.

وفقًا للصحفي الرياضي أحمد الجدي فإن حجازي بنسبة كبيرة سيغيب عن الكلاسيكو، في ظل تعرضه لإصابة خلال وجوده في معسكر منتخب مصر.

حتى هذه اللحظة لم تتأكد أنباء غياب حجازي، لكن متوقع أن تتضح الصورة أكثر عقب المران المسائي للفريق الليلة.

ما هي غيابات الاتحاد في الكلاسيكو؟

بينما لن يغيب أي لاعب نصراوي عن الكلاسيكو، باستثناء الثنائي الغائب منذ بداية الموسم بيتي مارتينيز وجلال الدين ماشاريبوف، يعاني الفريق الجداوي من عدة غيابات.

يغيب عن الاتحاد في اللقاء كل من أحمد شراحيلي، مهند شنقيطي وعبد العزيز البيشي، بجانب عدم تحديد موقف الثنائي رومارينيو دا سيلفا وهيلدر كوستا.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا