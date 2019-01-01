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الدوري التركي الممتاز

حجازي وجيرو على رادار فينربخشة

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Photo by Nathan Stirk/Getty Images
فنربخشة يراقب نجم تشيلسي أوليفييه جيرو و نجم ويست بروميتش أحمد حجازي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أكدت عدة مصادر تركية أن نادي فنربخشة يستهدف التعاقد مع الثنائي أوليفييه جيرو وأحمد حجازي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وذكرت شبكة سي إن إن بنسختها التركية أن إدارة النادي التركي قد تحركت بالفعل من أجل التعاقد مع عدد من اللاعبين من أجل تدعيم الفريق.

وفي الوقت الذي يستعد فيه قلب الدفاع السلوفاكي المخضرم ولاعب ليفربول السابق مارتين سكيرتيل للرحيل، يبدو المصري أحمد حجازي أبرز المرشحين لخلافته.

وينتهي عقد سكيرتيل مع فنربخشة بنهاية الموسم الحالي، ولم يقرر بعد هل سيجدد عقده أم سيرحل عن الفريق بحلول الصيف المقبل.  

وبخصوص أوليفييه جيرو فإنه سينتهي عقده مع تشيلسي أيضًا بنهاية الموسم الحالي، وهو ما جعل الفريق التركي يفكر فيه كخيار متاح.

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يذكر أن محمود حسن تريزيجيه النجم المصري الآخر كان قد دخل على رادار فنربخشة من قبل ولكن الصفقة م تتم.

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