"حجازي كان السبب الأهم في خسارة الاتحاد لـ6 نقاط"

الاتحاد خسر صدارة الدوري السعودي لصالح الهلال

قال الناقد الرياضي نبيل العبودي أن المدافع المصري أحمد حجازي يتحمل المسؤولية الأكبر في خسارة فريقه الاتحاد لـ6 نقاط في الدوري السعودي أمام الهلال والطائي، مما كلفه التنازل عن صدارة جدول الترتيب لصالح الفريق الأزرق.

الاتحاد فقد فرصة حسم اللقب لصالحه بيديه، إذ بات بحاجة للفوز على الاتفاق والباطن وانتظار تعثر الهلال أمام أبها أو الفيصلي للتتويج باللقب، فيما لا يحتاج الفريق العاصمي إلا للفوز في مباراتيه دون النظر لنتائج العميد.

ماذا قال العبودي حول دور حجازي في خسارتي الاتحاد؟

حجازي الغائب عن الاتحاد منذ يناير الماضي للإصابة عاد إلى جدة قبل أيام قليلة من مواجهة الهلال بعدما أنهى بنجاح برنامجه العلاجي والتأهيلي، وقد خاض المباراة فعلًا ولم يُقدم الأداء المطلوب، وأمام الطائي يتحمل هو وزميله زياد الصحفي مسؤولية هدف أمير سعيود بعد خطأ مشترك منهما في التغطية والرقابة.

العبود انتقد إشراك حجازي في الكلاسيكو أمام الهلال، مشيرًا إلى أن ظهوره وأداءه في الملعب أعطى دلالة واضحة على عدم جاهزيته الفنية والبدنية بعد للعب.

إذ قال "واضح أن حجازي لعب أمام الهلال وحتى الطائي وهو غير جاهز، قد يكون العنوان الأفضل هنا هو أن حجازي هو الجسر الذي مرت من فوقه النقاط الـ6 التي خسرها الاتحاد، لأنه لم يُقدم شيئًا".

تابع "الهلال لو كان في وضعه الطبيعي وغير مضغوط في المباريات لربما سجل أكثر من 3 أهداف، لأن دفاع الاتحاد كان سيئًا جدًا، وأمام الطائي تكرر الأمر وحجازي لعب دور المتفرج لحظة إحراز الهدف، وإن كنا لا نتجاهل الدور الفني في الخسارتين".

أتم "كان واضحًا أن حجازي غير جاهز للعب، حتى حركته في الملعب لم تكن من نفس اللاعب الذي اعتدنا عليه، 100% لم يكن جاهزًا".

المنتخب المصري يُرسل حجازي إلى إسبانيا

حجازي توجه، عقب توقف الدوري السعودي، إلى مصر للانضمام إلى معسكر المنتخب الذي يستعد لمواجهة غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وقد خضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف طبيب المنتخب فور وصوله، وبعدها تم السماح له بالتوجه إلى إسبانيا لعدة أيام للخضوع إلى برنامج تأهيلي هناك.

وقد تحدث محمد أبو العلا طبيب المنتخب عن وضع حجازي قائلًا "حجازي سليم تمامًا لكننا فضلنا سفره إلى إسبانيا لاستكمال برنامجه التأهيلي البدني حتى لا تُعاوده الإصابة، خاصة أنها استغرقت وقتًا طويلًا للعلاج".

وأوضح الطبيب أن مدة هذا البرنامج 6 أيام فقط وأن حجازي سيغيب بالتأكيد عن المباراة الأولى أمام غينيا لكن موقفه من مواجهة إثيوبيا في الـ9 من يونيو الجاري سيُحسم فور عودته من إسبانيا.

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