حتى يشاهد الإسبان رونالدو وبنزيما ومحرز.. اتفاقية جديدة لبث الدوري السعودي عبر صحيفة "ماركا"

المسابقة العربية قادمة بسرعة الصاروخ..

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اتفاقية جديدة لبث الدوري السعودي 2023-2024 في أهم بلدان العالم من ناحية الاهتمام بكرة القدم، وهذه المرة في قلب العاصمة الإسبانية مدريد.

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فقد أعلنت صحيفة "ماركا" العريقة في إسبانيا توصلها إلى اتفاق لبث 3 مباريات من كل جولة للدوري السعودي عبر منصاتها في إسبانيا وأندورا بشكل مباشر.

وقالت الصحيفة في بيانها الرسمي إن "فرصة مشاهدة لاعبين مثل كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو هو من أهم عوامل الجذب لمشاهدة هذه المسابقة القوية المرتقبة من الجماهير".

وأضافت: "يمكن لعالم كرة القدم الآن الاستمتاع بالتحول الحاصل في الكرة السعودية بفضل إستراتيجية الدوري السعودي للمحترفين، سيتمكن عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم من مشاهدة المواهب الشابة الواعدة في المملكة وهي تتنافس، واللعب مع بعض أكبر اللاعبين في العالم".

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وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أشارت إلى توسيع قاعدة البث للدوري السعودي عبر 170 دولة حول العالم بدءًا من الموسم المقبل مع إيلاء قارة أوروبا الاهتمام الأكبر.

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