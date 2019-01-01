حتى نقاط قوته تراجعت - بيل توقف عن مراوغة الخصوم

أرقام جديدة مخيبة للنجم الويلزي جاريث بيل مع ريال مدريد

يقدم الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، أسوأ فتراته مع النادي الملكي خلال الموسم الجاري والأمر لا يتعلق فقط بقلة أهدافه أو إصاباته المتكررة ولكنّ حتى نسبة مراوغاته انخفضت بصورة مروعة.

بيل، الذي توقع البعض أن يعوض رحيل كريستيانو رونالدو، لم يسجل سوى 12 هدفًا وصنع 5 أخرى خلال الموسم الجاري في جميع البطولات.

وبحسب إحصائيات "أوبتا" فإن نسبة المراوغات لبيل انخفضت بصورة كبيرة للغاية وليس فقط النسبة الصحيحة ولكن حتى محاولاته قلت وكأن اللاعب أصبح كسولًا عما كان عليه في وقت سابق.

خلال الموسم الجاري، شارك صاحب الـ 29 عامًا في 1987 دقيقة قام فيها بـ 56 محاولة مرواغة بمعدل مرة كل 35 دقيقة لم ينجح سوى في 28 أي بمعدل مرة كل 70 دقيقة.

للتأكد من أنّ هذا الرقم منخفض مقارنة بمستوى اللاعب نفسه في المواسم الماضية، فإنّ بيل قام بمحاولة مراوغة الموسم الماضي مرة كل مرة كل 69 دقيقة ونجح في واحدة كل 63 دقيقة.

هناك خطأ وحيد يكرره ميسي كل مباراة وفي أي ظهور له 🤦‍♂️

ليو يؤكّد لنا باستمرار أنه ليس بشريًا عاديًا مثلنا جميعًا، ما يفعله بالخصوم يكشف عن ماهيته الحقيقية 🦸‍♂️👽



( 🖌️🎨 : @omomani ) pic.twitter.com/Fwge2WX3UT — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 24, 2019

أمام أفضل مواسمه على الإطلاق فيما يتعلق بالمرواوغة يعود لموسم 2015-2016 حينما شارك في 2382 دقيقة وقدم 136 محاولة أي مرة كل 17 دقيقة ونجح في 64 واحدة أي مرة كل 37 دقيقة.

وفي الموسم السابق له، شارك لاعب توتنهام السابق في 4038 دقيقة وحاول المراوغة 221 مرة بمعدل مرة كل 18 دقيقة ونجح في 100 محاولة بمعدل مرة كل 40 دقيقة.

بوجود الويلزي في الملعب تقل المحاولات الهجومية لريال مدريد من الجهة اليمنى (نسبة 34%)وتصبح اليسرى - بمشاركة فينيسيوس جونيور - الأكثر بنسبة 42% وهو ما يبرهن على ضعف دوره الهجومي في الموسم الحالي.

بيل لعب 16033 دقيقة مع ريال مدريد منذ قدومه في 2013 أي بنسبة 53% فقط من الدقائق الممكنة وعانى من 22 إصابة أبعدته عن 115 مباراة.