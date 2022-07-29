حتى لشبونة قد يرفضه .. صدمة جديدة في انتظار رونالدو!

وكيل نجم مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات مع النادي البرتغالي

يستمر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في البحث عن فريق جديد للانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد قراره بالرحيل عن مانشستر يونايتد.

النجم البالغ من العمر 37 سنة غاب عن بداية المعسكر التحضيري للموسم الجديد، بعدما أبلغ الشياطين الحمر برغبته في الرحيل وعدم البقاء حتى نهاية عقده.

ورغم عودته إلى مدينة مانشستر من جديد هذا الأسبوع، إلا أن الوضع يظل كما هو وسط غموض حول ناديه القادم بعد رفض بايرن ميونخ وتشيلسي للتعاقد معه.

من هو النادي الأقرب لضم رونالدو؟

وفقًا لمعلومات واردة لموقع "The Athletic" فإن سبورتينج لشبونة النادي السابق لرونالدو قد يكون هو الأوفر حظًا للظفر بخدمات المهاجم البرتغالي.

وأوضح الموقع أن لشبونة يمتلك الميزة التي يريدها رونالدو وهي التواجد في دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثاني بالدوري البرتغالي الموسم الماضي.

ومن جانبه توجه جورج مينديش وكيل أعمال رونالدو إلى لشبونة، لمناقشة الصفقة المحتملة التي قد تعيد اللاعب إلى بيته القديم مرة أخرى بعد رحلة طويلة قضاها في ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد على فترتين.

ومن المتوقع أن ينتظم رونالدو بصورة طبيعية في تدريبات يونايتد خلال الفترة المقبلة، وربما يلعب في المباراة الودية أمام رايو فاليكانو يوم الأحد القادم، لحين التوصل لحل نهائي بخصوص مستقبله.

ورغم اعتبار لشبونة وجهة منطقية لرونالدو، إلا أن الشكوك تحيط كذلك بهذه الصفقة، خاصة وأن المدرب روبن أموريم ليس متحمسًا بالشكل الكافي لقدوم البرتغالي بسبب التغيير الكبير المتوقع لديناميكية فريقه في حالة قدوم نجم الشياطين الحمر.

أتلتيكو مدريد يغلق أبوابه

إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد سبق أن أكد في وقت سابق أن فكرة التعاقد مع رونالدو هذا الصيف لا تبدو ممكنة، كما أن رابطة جماهير النادي حول العالم رفضت قدومه أيضًا.

وقام سيريزو مرة أخرى بالتأكيد على صعوبة التعاقد مع رونالدو، مؤكدًا أنه لا يتوقع المزيد من التعاقدات هذا الصيف بعد ضم الظهير الأيمن ناهويل مولينا.

وقال سيريزو في تصريحات صحفية خلال تقديم اللاعب المنتقل حديثًا من أودينيزي:"بهذه الصفقة نجحنا في استقدام آخر قطعة كنا نبحث عنها وأكرر ذلك مرة أخرى، مولينا هو القطعة الأخيرة لنا هذا السوق".