حتى لا يكرر خطأ 2021 و2022.. ريال مدريد ينتظر خطوة مبابي التالية!

هل تتم الصفقة التي طال انتظارها؟

يبدو أن ما قام به كيليان مبابي والذي مثل نقطة محورية في مستقبله مع باريس سان جيرمان حين أخطر إدارة الأخير بأنه لن يفعل تمديد العقد لعام إضافي بعد 2024 لم يحدث أي أثر في ريال مدريد إلى الآن.

مرت أيام ولا يزال الهدوء يحكم كل تحركات ريال مدريد، رغم أنه لا أحد يخفي حقيقة أن الهدف الكبير في السنوات الأخيرة كان كيليان مبابي، لكن هذا لا يعني أن خريطة الطريق قد تغيرت على الإطلاق، وفقًا لصحيفة "ماركا".

ريال مدريد يبدو متفرجًا لا أكثر على الأحداث في الوقت الراهن، والتركيز الآن على مراقبة السوق وانتظار الفرص المحتملة والمضي قدمًا حتى يرسل المدرب كارلو أنشيلوتي رسالة مفادها بأنه يحتاج إلى مهاجم رقم 9 جديد.

التركيز الآن على إنهاء صفقة خوسيلو، بينما تدور في فلك ريال مدريد أسماء في مركز قلب الهجوم مثل لاوتارو مارتينيز وهاري كين ودخل روبرتو فيرمينو دائرة الاهتمامات.

وإذا لم تصل إلى ريال مدريد نية واضحة من مبابي بالرحيل قبل نهاية عقده، فسيكون الانتظار حتى قدوم عام 2024 وانتهاء عقده مع باريس منعًا لتكرار مشكلة العامين 2021 و2022 حين بذل ريال مدريد كل شيء من أجل إبرام الصفقة، لكن مبابي نفسه جعلها تتعثر في الرمق الأخير.