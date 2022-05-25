حتى لا يعتزل السلطان.. عملية جراحية أخيرة لإبراهيموفيتش وغياب طويل عن ميلان

أعلن نادي ميلان خضوع نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لجراحة في مفصل الركبة اليسرى بهدف تدعيم الرباط الأمامي لها.

يأتي هذا عقب مساهمة إبراهيموفيتش في حصول ميلان على لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 2011 عقب موسم ملحمي.

حتى لا يعتزل السلطان!

هذه العملية هي وسيلة الوقاية الوحيدة التي تمنع إبراهيموفيتش من مواجهة شبح اعتزال كرة القدم، الأمر الذي يرفضه تمامًا اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا.

وفي بيان رسمي، أعلن ميلان نتيجة العملية حيث أفاد بإجرائها بنجاح على يد الطبيب بيرتراند سونيري كوتيت في مستشفى جين ميرموز في مدينة ليون الفرنسية.

وأعلن النادي في بيانه الرسمي أن العملية تمت بنجاح تام، مع تقدير مدة غياب إبراهيموفيتش المحتملة بنحو 7-8 أشهر.

مصير إبراهيموفيتش في ميلان وتفاصيل عقده

وانتهى عقد إبراهيموفيتش مع ميلان بنهاية الموسم المنصرم، ولكن السويدي قرر بالاتفاق مع ميلان أن يستمر في الملاعب لعام إضافي، وفق تقارير صحفية إيطالية.

وسيبدأ المهاجم السويدي المخضرم عملية إعادة التأهيل بهدف الرجوع إلى الملعب في أسرع وقت ممكن، نجاح التأهيل من عدمه سيمنح إجابة عما إذا كان إبراهيموفيتش قادرًا على العودة للملاعب مجددًا، أم إنه سيضطر آسفًا لتعليق حذائه؟.

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