مخاوف من غياب جمهور ليفربول عن النهائي، وعبور المانش حل مبتكر!

تم إلغاء رحلتهم في اللحظات الأخيرة

قررت مجموعة من جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، تطبيق المعنى الحرفي لمقولة "لن تسير وحدك"، ولكن هذه المرة ليس في أنفيلد ولكن في القناة المائية المؤدية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

ويستعد الريدز لمواجهة ريال مدريد، مساء اليوم، السبت، في نهائي دوري الأبطال في باريس، طمحًا في إضافة بطولة جديدة للفريق بعد تحقيق كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين.

بادي أوتول مشجع ليفربول بالإضافة لـ12 مشجعًا للريدز، استأجروا قاربًا وشقوا طريقهم إلى سان مالو، أمس، الجمعة للوصول لباريس بعد اكتشاف إلغاء رحلتهم الجوية.

ولم يقتصر الأمر على هذه المجموعة فقط، بل تم إلغاء رحلات المئات من المشجعين، مما يثير المخاوف حول حضور الجماهير الإنجليزية بالمدرجات، وهو ما قد يصب في صالح ريال مدريد.

وقال بادي لموقع "ليفربول إيكو":"زملائي باتريك آدم وتوم درينج وغيرهم ألغيت رحلتهم، وسارع والد أحدهما إلى مطار هيثرو لحجز رحلة أخرى لكنه لم ينجح".

وأضاف:"لقد جاءوا من جيرسي في اللحظات الأخيرة والتقوا بنا وسألونا كيف يمكننا الانتقال إلى فرنسا"، لذلك شعرنا بالأسف وكان علينا أن نفعل شيئًا".

وأوضح الموقع أنه بمجرد وصول المشجعين إلى جيرسي، بدأ الجميع في البحث عن طريقة لعبورهم القناة من أجل مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال.

This group of Liverpool fans made their way to Paris in a speedboat for the #UCLfinal after their flight was cancelled!🚤pic.twitter.com/PguobokTQj — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 28, 2022

وقام بادي بالاتصال بصديقه جاري برينانس ريب، الذي يملك شركة تعليم سباحة متخصصة بأسطول من السفن ذات المحركات.

وبالفعل تم انتقال المجموعة على متن الزورق للاتجاه إلى سان مارلو في فرنسا، وكان من بين الأشخاص على متن السفية ديفيد والش الرجل البالغ من العمر 72 الذي لم يمنعه سنه من خوض هذه المغامرة.

وظهروا جميعًا في مقطع فيديو أثناء تواجدهم على القارب السريع وهم يتسللون فوق الأمواج وسط فرحة عارمة بعد الوصول للمكان المنشود.

جدير بالذكر أن العدد المتوقع لمشجعي ليفربول في العاصمة الفرنسية قد يصل إلى 60 ألف مشجع، حيث بدأوا في السيطرة على باريس بالتواجد في الحانات ومختلف أنحاء المدينة ولكن تظل المخاوف من غياب عدد كبير منهم عن التواجد بمدرجات ملعب فرنسا في سان دوني.

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