"حتى لا نتحول إلى نيوكاسل ومانشستر سيتي".. ثورة عملاقي ألمانيا في أوروبا

الاتجاه الألماني واضح تجاه الملكية المتعددة للأندية

حذر المدير المالي لبايرن ميونخ وكذلك المدير التنفيذي لبوروسيت دورتموند هانز يواكيم فاتسكه، من التأثير المتزايد لما يسمى بالملكية المتعددة للأندية.

وقال فاتسكه بعد الاجتماع العام لرابطة الأندية الأوروبية يوم الخميس في برلين: "يجب على كرة القدم الألمانية أن تكون يقظة للغاية، لدينا منظور أكثر يقظة مما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى".

بالنسبة لدريسن، فإن الاتحادات التي تمتلك العديد من الأندية في بلدان مختلفة يمكن أن تتعرض إلى خطر حقيقي على مفهوم كرة القدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الحديث هنا بالتأكيد عن الأندية الإنجليزية تحديدًا وملكية مجموعة "سيتي جروب" وكذلك المسؤولين السعوديين عن عديد الأندية الآن في أوروبا والعالم.

وأضاف فاتسكة: "علينا أن تنظر إلى الوقت الذي يتحرك فيه اللاعبون ذهابًا وإيابًا بين الأندية التي يملكها مالك واحد" بينما أضاف الرئيس التنفيذي لميونخ: "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يمكن مواجهة ذلك".