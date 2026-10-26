"حتى كريستيانو رونالدو جاء في مرتبة أدنى مني".. كاراجر يثير السخرية في حفل الكرة الذهبية!

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أرسل جيمي كاراجر رسالة دعم طريفة إلى هاري كين قبيل حفل الكرة الذهبية، لكنّ أسطورة ليفربول لم يستطع إلا أن يذكر تاريخه الخاص مع الجائزة. ولجأ المحلل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليتمنى التوفيق لمواطنه، مستعيداً في الوقت نفسه إحصائية مفاجئة تعود إلى أيام احترافه كلاعب.

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عودة طريفة من كاراجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

في الوقت الذي تجمّعت فيه نخبة كرة القدم العالمية في لندن لحضور حفل الكرة الذهبية 2026، قرر كاراجر أن يُضفي بعض المرح على الأجواء. فالمدافع الإنجليزي السابق، الذي أصبح الآن اسمًا راسخًا في عالم البث الرياضي، تواصل مع مهاجم بايرن ميونخ كين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بدلًا من رسالة تشجيع اعتيادية، استغل كاراجر الفرصة ليذكّر عالم كرة القدم بالمرة التي تفوّق فيها على ما يبدو على أحد أعظم اللاعبين الذين وطأت أقدامهم أرض الملعب.

وعبر منصة إكس، التي كانت تُعرف سابقًا باسم تويتر، نشر بطل دوري أبطال أوروبا تغريدة مرحة سرعان ما لفتت انتباه الجماهير. "حظًا موفقًا لهاري كين الليلة"، كتب كاراجر، مشيرًا إلى الحساب الرسمي للجائزة. ثم أردف بادعاء جريء: "في مرحلة ما، كان تقييمي أعلى من كريستيانو رونالدو لدى الناخبين في هذه الجائزة المرموقة". وقد ذُيّلت التغريدة برموز تعبيرية للدلالة على طابعها الفكاهي، في إشارة إلى تصنيفات عام 2005 حين وضعت بطولات كاراجر في إسطنبول في المركز العشرين مكرر، متقدمًا على رونالدو الشاب في مانشستر يونايتد.

كين يتصدر الحضور الإنجليزي في لندن

وبينما كان كاراجر منشغلًا باستعادة ذكريات ذروته، يبقى التركيز منصبًا بشكل كامل على سعي كين نحو المجد الفردي. فقد عاش قائد منتخب إنجلترا فترة رائعة من المستوى منذ انتقاله إلى البوندسليجا، إذ فرض نفسه كمصدر تهديد رئيسي للظفر بأرفع الألقاب في اللعبة. ويُعد كين من بين الأسماء النخبوية المرشحة للمنافسة على الكرة الذهبية، ممثلًا حقبة جديدة للموهبة الإنجليزية على الساحة العالمية، في وقت يسعى فيه ليصبح أول إنجليزي يفوز بالجائزة منذ مايكل أوين في عام 2001.

وتتسم المنافسة هذا العام بالشراسة بشكل خاص، إذ تضم القائمة المختصرة مزيجًا من الأساطير المخضرمين وألمع النجوم الصاعدين في اللعبة، ما يخلق شعورًا بعدم القدرة على التنبؤ بالنتيجة. ويواجه كين منافسة قوية من أمثال إيرلينج هالاند وكيليان مبابي، اللذين سجّلا أرقامًا مذهلة على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية.

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البحث عن أعظم جائزة فردية في كرة القدم

يمثّل الحفل في مسرح لندن بالاديوم لحظة بارزة في الروزنامة الكروية، إذ يُعد مفترق طرق بين الحرس القديم والجيل القادم. وفي حين يظل ليونيل ميسي شخصية مثيرة للاهتمام ضمن العشرة الأوائل، فإن بروز مواهب أصغر سنًا مثل لامين يامال وجود بيلينجهام قد غيّر مجرى السردية.

وبصرف النظر عن النتيجة النهائية، فإن وجود كين ضمن المرشحين العشرة النهائيين يؤكد مكانته كأحد أبرز المهاجمين في جيله. فقد قدّم لاعب توتنهام السابق أداءً ثابتًا على مستوى الأندية والمنتخبات، ومن شأن احتلاله مركزًا متقدمًا في تصنيفات عام 2026 أن يرسّخ إرثه أكثر.