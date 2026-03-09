حتى دونالد ترامب "مكافح الهجرة".. الرئيس الأمريكي يطالب بمنح اللجوء للاعبات المنتخب الإيراني!

ترامب، الذي جعلت حكومته في الولايات المتحدة من مكافحة الهجرة شعارًا لها وتقوم في بعض الأحيان باعتقال أشخاص في الداخل لمجرد مظهرهم، انتقد بشدة الحكومة في كانبيرا على شبكته "تروث سوشيال" وتحدث عن "خطأ إنساني فظيع". ووجه الرئيس الأمريكي رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، كتب فيها: "الولايات المتحدة ستستقبلهن إذا لم تفعلوا ذلك".

بعد خروج إيران من الدور الأول في كأس آسيا للسيدات، سادت مخاوف كبيرة بشأن لاعبات المنتخب الوطني. لأن الفريق لم يغني النشيد الوطني في المباراة الأولى للمجموعة ضد كوريا الجنوبية (0:3)، خشيت جماعات حقوق الإنسان من تعرضهن لانتقام بعد عودتهن إلى الوطن.

لذلك، انفصلت خمس لاعبات عن فريقهن يوم الاثنين وطلبن الحماية من الشرطة. يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، أعلن وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك أن اللاعبات المعنيات "نقلتهن الشرطة الأسترالية إلى مكان آمن". وقال بيرك إنه "وقع أمس مساءً على طلباتهن للحصول على تأشيرات إنسانية".

وقد اعتُبر التخلي عن النشيد الوطني احتجاجًا صريحًا على القيادة، ووصف أحد المعلقين اللاعبات في التلفزيون الحكومي الإيراني بـ"خائنات الحرب" وطالب باتخاذ إجراءات عقابية. قبل المباريات ضد أستراليا (0:4) والفلبين (0:2)، غنت اللاعبات النشيد الوطني مرة أخرى وقمن بالتحية العسكرية. ولم يتضح ما إذا كان قد تم ممارسة ضغوط عليهن قبل ذلك.

ما زال من غير الواضح ما إذا كانت جميع لاعبات المنتخب الإيراني يرغبن في الفرار

بعد السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، دافع مؤخراً رضا بهلوي، الابن الأكبر للشاه السابق، عن الفريق. كما دعا الحكومة الأسترالية إلى حمايتهن.

طالب بهلوي "بضمان سلامتهن وتقديم كل الدعم اللازم لهن". منذ سنوات، يضع نجل آخر شاه لإيران نفسه، من منفاه، في موقع الزعيم المحتمل لانتقال ديمقراطي في إيران.

لكن يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت جميع اللاعبات يرغبن في الحماية أو حتى اللجوء. فالعديد منهن قد يتعرضن لعواقب وخيمة على عائلاتهن في الوطن إذا بقين في أستراليا، وبعضهن لديهن أطفال. في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة الأخيرة، قالت مدربة المنتخب الوطني مارزيه جعفري: "نحن ننتظر عودتنا بفارغ الصبر. أنا شخصياً أرغب في العودة إلى بلدي في أسرع وقت ممكن لأكون مع أبناء بلدي وعائلتي".