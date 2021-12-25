حتى بعد الرحيل.. برشلونة لا يزال يستفيد ماديًا من خلف ميسي!

صحيح أن ليونيل ميسي رحل عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان منذ أربعة أشهر، إلا أن النادي الكتالوني لا يزال يجني الأموال من خلفه حتى الآن.

ولم يخف ميسي في أي لقاء صحفي بعد الرحيل أنه يريد العودة لبرشلونة، مع تأكيده على استمرار روابط الود بينه وبين كل من هو في إقليم كتالونيا.

ويبدو أن ذلك أتى بمنافع اقتصادية على برشلونة، بعدما كشفت صحيفة "آس" عن طريقة مثالية لاستغلال اسم البرغوث في جني الأموال بالبلوجرانا.

كيف يستفيد برشلونة من ميسي بعد رحيله؟

برشلونة مستمر في بيع متعلقات ميسي إلى الجماهير، ومن خلفها يجني ربحًا عاليًا.

متعلقات ميسي هي أقمصته السابقة مع برشلونة وشارة القيادة التي ارتداها في كامب نو وغيرها من الأمور.

أغلى قميص لميسي موقع منه شخصيًا تبلغ قيمته 1170 يورو، بينما بيعت شارة القيادة الخاصة به بـ644 يورو.

هذا إلى جانب أن متجر برشلونة الرسمي مستمر في وضع صورة ميسي بجوار أساطير برشلونة الآخرين في الحملات الترويجية وغيرها.

كيف استفاد باريس سان جيرمان من ميسي اقتصاديًا؟

في الوقت الذي برشلونة يحاول الاستفادة من الشعبية الجارفة لميسي حتى بعد رحيله، در الأرجنتيني الملايين على خزائن ناديه الجديد باريس.

ما بين عروض رعاية ضخمة جدًا لباريس، وبيع مليون قميص باسم البرغوث، جنبًا إلى جنب مع تطور هائل على وسائل التواصل الاجتماعي، تعددت فوائد ميسي بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويظهر تأثير ميسي السلبي على برشلونة في نقطة الحضور الجماهيري، فبجانب الأداء السيئ للفريق الكتالوني، عزفت الجماهير عن التواجد في مدرجات كامب نو، عكس ملعب حديقة الأمراء الذي بقدوم صاحب الـ33 عامًا إليه، بات من أغلى ملاعب العالم وأكثرها امتلاءًا بالجماهير.

اقرأ أيضًا..

تأثير ميسي على اقتصاد باريس سان جيرمان: مبيعات القمصان والرعاية ونمو وسائل التواصل الاجتماعي

"مستوى ميسي الحالي بسبب لاعبي باريس، عليهم خدمته جيدًا!"

كانسيلو ليس الوحيد .. رونالدو وميسي ونجوم تألقوا بعيدًا عن مراكزهم