حتى بعد إقصاء نابولي .. ميسي لا ينسى فضيحة مانولاس

الليو لن يغفر له..

رفض ليونيل ميسي مصافحة كوستاس مانولاس بعد نهاية مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ، وذلك وفقًا لتأكيدات صحيفة "ماركا".

تاريخ مانولاس مع برشلونة لا يُنسى، حيث سبق وأن وضع الهدف الثالث التاريخي لروما في شباك البرسا والذي قاد إلى "ريمونتادا" تاريخية للذئاب على العملاق الكتالوني في النسخة قبل الماضية.

مانولاس استغل الأمر خلال شجار بينه وبين لويس سواريز في مباراة ودية العام الماضي بين نابولي وبرشلونة، حيث قام بالإشارة بأصابعه إلى النتيجة وقام بحركة مشينة بعد ذلك.

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يبدو أن ميسي لم ينس ما فعله مانولاس سواءً مع البرسا أو مع صديقه المقرب سواريز، وقرر الرد عليه من خلال رفض مصافحته رغم أن الدولي اليوناني مد يده إلى البرغوث.

الصور من الكاميرات تُظهر ميسي وهو يُقوم بإيماءة الإنكار بإصبعه عندما مد مانولاس يده، ليقسو عليه مرتين، الأولى برفض المصافحة والثانية بالأداء الخرافي لليو أمام نابولي.

وأحرز ميسي هدفًا رائعًا خلال فوز البلوجرانا على نادي الجنوب، كما تسبب في ركلة جزاء أتى منها الهدف الثالث، إلى جانب تسجيله لهدف ألغاه الحكم.

برشلونة صعد بالفوز 4-2 بإجمالي المباراتين أمام نابولي إلى ربع النهائي ليلتقي ببايرن ميونخ الذي سحق تشيلسي بـ7-1 بإجمالي المباراتين.