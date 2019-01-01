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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

حتى بعد إقالته - مدرب ناشئين ريال مدريد مستمر في انتقاد راموس وكاسيميرو

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Marca
ريال مدريد يقيل مدرب الناشئين بعد هجومه على الفريق الأول لخسارة الكلاسيكو
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

استمر، ألفارو بينيتو، المدير الفني السابق لفريق الناشئين في ريال مدريد، انتقاد مستوى اللاعبين في الكلاسيكو وبالأخص سيرجيو راموس وكاسميرو ورافائيل فاران.

ريال مدريد أقال بينيتو بعد أنّ تحدث للصحافة منتقدًا مستوى اللاعبين في كلاسيكو كأس الملك والذي انتهى بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة .

وقال بينيتو في تصريحات لإذاعة "كادينا سير": ""ما حدث في مباراة الأمس هو ذاته في لقاء الكأس، نفس الأخطاء من نفس اللاعبين".

وتابع: "فاران لم يقم بدوره وكذلك راموس وبرشلونة لعب بأريحية في خط الوسط وشاهدنا بوسكيتس يقوم بمباراة رائعة على عكس ثنائي ريال مدريد".

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ألفارو أشار إلى أنّ هدف راكيتيش جاء من لعبة كررها برشلونة مرتين في كلاسيكو الكأس وسجل الأهداف ولكن راموس وفاران وحتى كاسيميرو لم يتعلموا الدرس وتصرفوا بسذاجة.

وكان بينيتو قد أكد أن سبب انتقاده ريال مدريد هو حبه للفريق ومطالبته بتحسين الأوضاع وليس لأي سبب آخر، مشيرًا إلى أن الإقالة لن تغير من رأيه كمشجع للنادي.

واختتم: "أتمنى أن يبقى الباب مفتوحًا للعودة لريال مدريد لأن الفريق بحاجة لهؤلاء الذي يشعرون بالغيرة لأجله ويرغبون دائمًا في تحقيق الأفضل".

ريال مدريد خسر بهدف نظيف سجله راكيتيش ليعقد مهمة البلانكوس في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

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