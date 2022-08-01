حتى البيع مُعطل .. عروض محلية لنجمي الهلال والرد مؤجل

الهلال ممنوع من القيد فترتي انتقال

لم يتلق الهلال أي رد حتى الآن من مركز التحكيم الرياضي السعودي حول طلبه تطبيق بند التدابير الوقتية وتعليق العقوبة الموقعة عليه على خلفية شكوى النصر ضده ولاعب وسطه محمد كنو حتى البت النهائي في القضية.

لماذا سوق انتقالات الهلال مُعطل هذا الصيف؟

غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد عاقبت الهلال بالحرمان من القيد لفترتي انتقالات بسبب تجديده لعقد كنو عقب توقيع الأخير لعقد جديد مع النصر وتقدم الأخير بشكوى، وقد أوقف اللاعب 4 شهور وغُرم بالتضامن مع الزعيم بمبلغ 27 مليون ريال سعودي.

الهلال استأنف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي لكن لم يصدر القرار النهائي بعد.

النادي طلب تعليق العقوبة عملًا بمبدأ التدابير الوقتية لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن وهو ما يُعطل تحركاته في سوق الانتقالات، والأمر لا يقتصر على الشراء بل البيع كذلك.

عروض محلية للطريس والدوسري والرد مؤجل

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن نجمي الفريق، فواز الطريس وخليفة الدوسري، تلقيا عدة عروض محلية للتعاقد معهما هذا الصيف سواء بالإعارة أو الشراء.

وأضافت أن الإدارة الهلالية أجلت البت في العروض المقدمة للاعبين وبقية نجوم الفريق حتى الوقوف على موقف النادي في سوق الانتقالات، وإن كان سيستطيع قيد لاعبين جدد هذا الصيف وخلال الشتاء القادم أم لا.

إدارة فهد بن نافل تنتظر كذلك التقرير الفني للمدرب رامون دياز عقب انتهاء المعسكر الإعدادي للفريق والمقام حاليًا في إنجلترا وسيستمر حتى الـ13 من أغسطس الجاري، وذلك لحسم أمر اللاعبين الذين تحوم الشكوك حول بقائهم مع الفريق، ويدور الحديث خاصة عن الطويس والدوسري وحبيب الوطيان وحمد العبدان الذين قضوا الموسم الماضي معارين لأندية مختلفة.

لاعب الوسط الطريس لعب مع الاتفاق الموسم الماضي بالإعارة من الهلال، فيما تواجد المدافع الدوسري مع الفتح، وقد قدما موسمًا جيدًا، مما قد يجعل الهلال يُقرر استمرارهم معه الموسم القادم في حال تم تثبيت عقوبة المنع من القيد.