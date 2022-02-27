"حتى ابنتي ذات الثلاث سنوات كانت ستحتسبها ركلة جزاء!"

شن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي إيفرتون هجومًا حادًا على كريس كافانا، حكم تقنية الفيديو في مباراة "التوفيز" أمام مانشستر سيتي في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي، متهمًا إياه بانعدام الكفاءة.

المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "جوديسون بارك" في مدينة ليفربول انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد، وشهدت لقطة مثيرة للجدل في آخر أوقاتها.

ماذا حدث؟

شهدت المباراة لمسة يد واضحة على رودري لاعب وسط مانشستر سيتي داخل منطقة الجزاء.

لكن وبعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، تقرر عدم احتساب لمسة اليد، وحصول مانشستر سيتي على ركلة حرة غير مباشرة.

ماذا قال لامبارد؟

لامبارد، استشاط غضبًا بعد المباراة، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لقد فقدنا نقطة بسبب محترف لا يستطيع القيام بعمله بشكل صحيح"، في إشارة إلى كريس كافانا.

وأضاف: "إنه عديم الكفاءة في أحسن الأحوال، في أسوأ الأحوال، من يدري؟".

وتابع: "القرار لا يصدق، لا يمكن تصديق ذلك، فقدنا فرصة للحصول على ما نستحقه، لن يحتاج الأمر لأكثر من خمس ثوانٍ ليعرف أنها كانت ركلة جزاء، كان يجب أن يطلب من الحكم التوجه ومشاهدة اللقطة".

واختتم لامبارد: "لم يحصل على عقوبة بعد أن تعمد لمس الكرة بذراعه في وضع غير طبيعي، لدي ابنة تبلغ من العمر ثلاث سنوات في المنزل يمكنها أن تخبرك أن هذه كانت ركلة جزاء".

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