حتى إلكترونيًا .. النحس يطارد ليفربول ويخسر لقب الدوري بآخر لحظة

ترينت إلكسندر أرنولد نجم فريق ليفربول يخسر بطولة الدوري الإنجليزي الإلكترونية التي نظمتها رابطة الأندية أمام ولفرهامبتون.

خسر فريق ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي الإفتراضية التي قامت رابطة الأندية بتنظيمها إلكترونيًا في الأيام الماضية عبر لعبة "فيفا 20".

جاء هذا عقب أن خسر ترينت ألكسندر المباراة الثانية في النهائي أمام دييجو جوتا نجم فريق ولفرهامبتون بالهدف الذهبي وبعد مرور أكثر من نصف اللقاء.

وكان اللاعبان قد وصلا للنهائي وخاضا 90 دقيقة سابقة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله قبل أن يقررا إعادة المباراة بنظام الهدف الذهبي.

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وشهدت المباراة الأولى فرصة خطيرة للغاية لنجم ليفربول في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء ارتطمت بالقائم وعادت لحارس ولفرهامبتون.

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وقال جوتا: "تلك هي الطريقة المثالية لإنهاء تلك البطولة، أبارك لترينت لأنه لاعب رائع، وأبارك لفريقي لأننا حققنا الفوز".

وأضاف: "ترينت لاعب رائع وكان دومًا ما يتوقع ما الذي سأقوم به قبل حتى أن أبدأ في تنفيذه، ذلك جعل الأمور صعبة بالنسبة لي".

وقال أرنولد: "لقد كانت مباراة صعبة وربما كان يستحق الفوز من المباراة السابقة بسبب كل الفرص التي قام بصنعها، لقد كانت بطولة جيدة ومن الرائع الوصول للنهائي بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الواقع صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي المعلق وفي حاجة للفوز في لقاءين فقط من أجل حسم اللقب رسميًا لنفسه.