حبس واكتئاب وكورونا .. معاناة لاعب أتلتيكو السابق

يواجه نيكولاس سكياباكاسي لاعب نادي ساسوولو الإيطالي أوقاتًا عصيبة، بعد أن اعتقلته الشرطة في نهاية يناير الماضي في بلده أوروجواي.

وتم القبض على سكياباكاسي بسبب حمله للسلاح عندما كان في طريقه إلى المباراة بين بينارول وناسيونال.

سكياباكاسي، لاعب الذي لعب مع أتلتيكو مدريد بين 2016 و2020، قال عند القبض عليه: "لقد كانت توصيلة إلى الجماهير، من أجل إدخالها إلى الملعب، ولم أكن أعرف لم يجب أن أعطيها".

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سكياباكاسي الآن رهن الاعتقال الوقائي في أوروجواي، وتعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا وهو في الحبس.

ماذا قيل؟

محاميته كارين بينتوس أكدت أن اللاعب الشاب "محروم من الحرية"، ولا يوجد من يتواصل معه.

وقالت: "لقد أمضى أسبوعًا في استقبال السجن، ولا يراه هناك سوى المحامين، ولا يمكنه تلقي زيارات من الأقارب والأصدقاء".

وأضافت: "نقلوه إلى سجن فلوريدا ويقضي 90 يومًا في الحبس الاحتياطي، وثبتت إصابته بفيروس كورونا".

وتابعت: "نيكولاس مكتئب للغاية، وعندما يخرج من برتوكول كورونا ونتمكن من رؤيته، سنطلب المساعدة الطبية لهذه المشكلة".

ماذا سيحدث معه؟

بعد قضاء فترة الحبس الاحتياطي، سيتعين على نيكولاس سكياباكاسي أن يواجه المحاكمة، أو أن يتوصل إلى اتفاق مع الادعاء.

وكما أوضحت بينتوس: "لا يمكننا تحديد الطريق الذي نسلكه، سواء المحاكمة أو الاتفاق".

وأرادت المحامية أن توضح أن سكياباكاسي لم يلق أبدًا بتصريحات، مستنكرة أن بعض المعلومات المنشورة حول اعتقاله غير صحيحة.

ما هي مسيرة سكياباكاسي؟

نيكولاس سكياباكاسي وصل إلى أتلتيكو مدريد بعمر 15 عامًا، وانتقل إلى إسبانيا بعد عامين، وكنجم واعد للمستقبل، لكن مسيرته انحدرت سريعًا.

مسيرة سكياباكاسي قصيرة لكنها مكثفة للغاية، حيث لعب مع ريفر بليت، والفريق الثاني في أتلتيكو مدريد، ثم رحلة بين أندية إيطاليا والبرتغال وأخيرًا مع بينارول في أوروجواي.

اقرأ أيضًا ..

احذر يا ريال مدريد .. ميسي "هالك" مستعد للتحطيم في ليالي الأبطال!

ميسي، رونالدو والعويران .. عيد الحب يبكي جماهير الأندية على أساطيرها

فيفا يُقرر إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

