حامي دور المجموعات من جول برعاية كاسترول ماجناتيك: تألّق عربي ملفت ومستوى تاريخي للعويس

شهد دوري المجموعات تألق مجموعة من الحرّاس وعلى رأسهم حراس المنتخبات العربية الذين لم يدخروا جهدًا في حماية منتخبهم ومنع الخصوم من إلحاق الضرر بشباكهم

وفي جول، قررنا توحيد الجهود مع كاسترول، من أجل اختيار حامي دور المجموعات، بناءً على معايير الأداء والأرقام والإحصائيات ونتائج الفريق

كانت الأنظار جٌلها منصبّة على حرّاس من طينة الكبار والصفوف الأمامية، ليأتي حارس مرمى منتخب السعودية ويُلقّن الجميع درساً في المجهود الجبار ويقف سداً منيعاً أمام المنتخب الأوفر حظاً للفوز بالبطولة

من سيكون الحارس العربي الأكثر تألقاً في دور المجموعات من #كأس_العالم #FIFAWorldCup — GOAL Arabia (@GoalAR) November 20, 2022

تألّق الحارس السعودي محمد العويس بالأخص في المباراة التاريخية أمام الأرجنتين

قام العويس بـ5 تصديات من داخل المنطقة

وأبعد كرتان محققتين

وأرسل 19 كرة طولية

أحد أبرز تصديات العويس كانت في الشوط الثاني لكرتين إحداهما رأسية من ليونيل ميسي والثانية تعاون على إنقاذها مع المدافع العمري عن الخط في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليُحافظ الخضر على تقدمهم ويُحققوا فوزاً تاريخياً على منتخب التانغو.

وفق تصويتكم صبّت التوقعات لصالح حارس مرمى المغرب ياسين بونو ليكون الأكثر تألقاً بين الحراس العرب في مرحلة دور المجموعات من كأس العالم 2022 🇲🇦🏆@CastrolArabia | @CastrolME pic.twitter.com/EiLQuWaH5w — GOAL Arabia (@GoalAR) November 25, 2022

العويس لم يكن الحارس العربي الوحيد الذي تألق بشكل ملفت جداً في دور المجموعات بل كان هناك حضور مميز جداً للحاري المغربي ياسين بونو الذي اختارته جماهير "جول" على أنه سيكون "حامي" دوري المجموعات بالإضافة الى الحارس التونسي أيمن دحمان الذي ساهم بفوز تاريخي لبلاده على منتخب فرنسا.

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