حامد إسماعيل: لاعبو السد على قدر المسؤولية والفوز أمام باختاكور يقوي موقفنا

الزعيم وباختاكور تعادلا في الذهاب 2-2

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد حامد إسماعيل؛ لاعب السد القطري، على أهمية الفوز أمام باختاكور الأوزبكي، لتقريب الفريق من التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أن الزعيم سيتجنب الأخطاء التي وقع بها في لقاء الذهاب.

الزعيم يستضيف غدًا الإثنين، الفريق الأوزبكي، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

لقاء الذهاب بأوزباكستان، كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ضمن الجولة الثالثة.

فيريرا: فوزنا أمام باختاكور لا يعني التأهل والسد لا يتأثر بأي غياب

"هدفنا الفوز غدًا، المباراة خاصة لنا، لأنها على ملعبنا، لذلك سندخلها بكل قوة، وما يقوي موقفنا أننا عدنا بنقطة التعادل من أوزباكستان، وإن كنا سنعمل على معالجة أخطاء الذهاب والجميع على قدر المسؤولية".

وأضاف: "باختاكور فريق قوي وعنيد والكل شاهد على أدائه في الذهاب، سنعمل على أن نكون في أفضل جاهزية لنا، لتحقيق الفوز".

السد يدخل تاريخ الدوري القطري - تعرف على الأكثر تهديفًا في أخر 10 سنوات

لاعب الزعيم اختتم: "لدينا مباراتين مقبلتين على أرضنا، الفوز بها سيضعنا في موقف جيد من الاقتراب للتأهل للدور المقبل، لذلك الفوز على باختاكور مهم في مسيرة الفريق بالبطولة الآسيوية".

يذكر أن السد يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة بأربع نقاط، متساويًا مع بيرسبوليس الإيراني، صاحب المركز الثاني.

بينما يتصدر باختاكور المجموعة بخمس نقاط، ويأتي الأهلي السعودي أخيرًا بثلاث نقاط.