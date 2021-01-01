حال رحيله بسبب الأزمة المالية .. وجهة مارتينيز المحتملة بعد النصر

هل يزيد مارتينيز معاناة النصر؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن أزمة جديدة داخل النصر بطلها الأرجنتيني جونزالو مارتينيز بسبب مستحقاته المتأخرة خلال الأشهر الماضية.

كان النصر قد تلقى صدمة بسبب انقطاع مايكون عن التدريبات الجماعية وتقديم شكوى لفسخ تعاقده مع النادي بسبب تأخر رواتبه في ظل الأزمة المالية بالعالمي.

ووفقًا لما نشره " bolavip" أن بيتي مارتينيز قد يرحل عن النصر خلال الفترة الحالية، بسبب الأزمات المالية الطاحنة داخل النادي خاصًة مع منعه من القيد وعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وأشارت التقارير إلى أن الوجهة المحتملة بشكل كبير للأرجنتيني مارتينيز لن تكون بلاده، بل الأقرب هو الانتقال إلى الدوري المكسيكي.

وتعد أندية مونتيري وكلوب أمريكا وكروز أزول وتايجزر أونال الأبرز لانضمام بيتي مارتينيز لأحدهم حال رحيله عن النصر والانتقال للدوري المكسيكي كما قالت التقارير.

منذ انضمام مارتينيز إلى النصر السعودي بداية الموسم الجاري، خاض 20 مباراة رفقة العالمي بواقع 1508 دقيقة، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع مثلهما.