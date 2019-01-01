حال تخطي السد - هل يستطيع الهلال التتويج بدوري أبطال آسيا؟

الهلال يسعى لتأكيد الصعود أمام السد في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

الحلم اقترب؟.. هذا التساؤل يدور في أذهان جماهير الهلال خلال الساعات القليلة المقبلة قبل مواجهة السد القطري في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

"محيط الرعب" يستضيف المبارا ة غدا في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بين زعيمي السعودية ونظيره القطري "السد".

مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث وضعت هذه النتيجة أقدام الزعيم السعودي في نهائي البطولة للمرة الثالثة خلال الـ6 سنوات الماضية.

نتيجة حاسمة حققها الهلال خلال لقاء الذهاب قد تجعل الروماني رازفان لوشيسكو مطمئنًا إلى حد ما في اللقاء، من أجل الصعود للنهائي والعمل على تحقيق اللقب الغائب عن الهلاليين منذ عام 2000.

في 2014 وصل الهلال النهائي ولكن ويسترن سيدني الأسترالي خطف منه اللقب بالفوز عليه ذهابًا بهدف دون رد، والتعادل سلبيًا في الإياب.

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بينما في نسخة 2017، تعادل الهلال إيجابيًا على أرضه بهدف لكل فريق، قبل الخسارة في الإياب أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدف دون رد خارج الديار.

وقد يكون دافع للاعبي الهلال هو أن يحققوا اللقب للجماهير بعد أن غاب ما يقرب من عقدين من الزمان، فهل تنجح كتيبة لوشيسكو في ذلك؟

لوشيسكو قدم فترة رائعة مع الهلال منذ توليه المهمة وحقق نتائج مميزة في جميع البطولات، حيث أن الفوز على السد بأربعة أهداف على أرضه في قطر ووسط جماهيره يعتبر إنجاز كبير.

الروماني قاد الهلال في 12 مباراة حقق الفوز في 9 وتعادل في 2 وتلقى هزيمة واحدة فقط، وسجل لاعبيه 33 هدفًا وتلقت شباك الفريق 11 هدفًا.

فهل تخطي السد فقط هو العقبة الوحيدة أمام الهلال لتحقيق اللقب، أم سيكون المتأهل من النصف النهائي الأخر بين أوراوا ريد دياموندز الياباني وجوانجزو إيفرجراند الصيني، رأي أخر؟

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين الياباني والصيني انتهت بفوز أوراوا بهدفين دون رد على أرضه ووسط جماهيره.