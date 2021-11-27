حالة ذعر .. مودريتش كاد يدهس مشجعاً مدريدياً!

كاد لاعب وسط ريال مدريد، لوكا مودريتش أن يتسبب في دهس أحد المعجبين بعد أن وصل إلى مقر إلى تدريبات الفريق.

النجم الكرواتي، فور وصوله إلى المدينة الرياضية الخاصة بريال مدريد، أراد أن يرحب بالصحافة والمشجعين الذين كانوا هناك، ليتحول الأمر بعد ذلك إلى فوضى.

ويتخطى المعجبون أحيانًا الحدود للحصول على توقيع أو صورة مع عشاقهم من اللاعبين، وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها حوادث من هذا النوع في مدينة فالديبيباس الرياضية.

ماذا حدث هذه المرة؟

أصيب أحد مشجعي ريال مدريد برعب شديد في محيط فالديبيباس، أمس، عندما كانت السيارة التي يقودها لوكا مودريتش على وشك دهسه.

وبدأ الأمر عندما اقترب أحد معجبين النجم الكرواتي من سيارة اللاعب، وقام أحد رجال الأمن في ريال مدريد بتوبيخه على تصرفه، بسؤاله: "إلى أين أنت ذاهب؟" ليرد: "أنا ذاهب إلى هناك"، وفي وسط تساؤلات من رجال الأمن، أصرّ المعجب على موقفه وقال: "أنا أنتظر هنا".

كيف كان رد مودريتش؟

اقتراب المشجع من سيارة مودريتش، جعله يفقد السيطرة على عجلة القيادة ولحسن الحظ، لم يكن هناك أي إصابات حيث توقف اللاعب في الوقت المناسب.

الجدير بالذكر أنّه قد حدث من قبل موقف مشابه لذلك مع كريستيانو رونالدو، حيث كان على وشك دهس أحد المعجبين بسيارته، كما حدث لجيمس رودريجيز، وذلك عندما كان كلاهما يلعب للنادي الملكي.

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