حاكم دبي يدشن الافتتاح الرسمي لاستاد آل مكتوم

الحلة الجديدة تكلفت 200 مليون درهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قام حمدان بن راشد آل مكتوم؛ نائب حاكم دبي ووزير المالية ورئيس نادي النصر الإماراتي، اليوم الثلاثاء، بتدشين الافتتاح الرسمي لاستاد آل مكتوم، في شكله الجديد.

كان قد تم بدء أعمال التطوير بالاستاد في ديسمبر عام 2017 وانتهت في 31 نوفمبر 2018، وتم الكشف عن حلته الجديد في ديسمبر الماضي.

استاد آل مكتوم تكلف 200 مليون درهم، وتم الكشف عن حلته الجديدة في ديسمبر من العام الماضي.

تصوير وثائقي|🎥



نهدم الصخر .. ونُعيد وضع الصخر فوق الصخر .. ليعيش النصر .. ليحيا النصر 💪🏼#مشروع_بناء_ستاد_آل_مكتوم 💙

هكذا رصدنا بناء هذا الصرح العتيد بعدسات المركز الإعلامي طوال 390 يوماً.#نادي_النصر#النصر_أرسنال #Timelapse pic.twitter.com/gkF9UTY8j5 — AL NASR FC (@ALNasrSC) ٢٥ مارس ٢٠١٩

واستضاف الاستاد بعض مباريات كأس آسيا الإمارات 2019، التي أقيمت في الفترة من الخامس من يناير وحتى الأول من فبراير الماضي، إلا أنه تقرر أن يتم تدشين الحفل الرسمي له بعد نهاية البطولة القارية.

ويقام حاليًا على استاد النصر مواجهة الفريق أمام أرسنال الإنجليزي، في إطار الاحتفال بالحلة الجديدة للملعب.