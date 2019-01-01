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حاكم دبي يدشن الافتتاح الرسمي لاستاد آل مكتوم

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الحلة الجديدة تكلفت 200 مليون درهم

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

قام حمدان بن راشد آل مكتوم؛ نائب حاكم دبي ووزير المالية ورئيس نادي النصر الإماراتي، اليوم الثلاثاء، بتدشين الافتتاح الرسمي لاستاد آل مكتوم، في  شكله الجديد.

كان قد تم بدء أعمال التطوير بالاستاد في ديسمبر عام 2017 وانتهت في 31 نوفمبر 2018، وتم الكشف عن حلته الجديد في ديسمبر الماضي.

استاد آل مكتوم تكلف 200 مليون درهم، وتم الكشف عن حلته الجديدة في ديسمبر من العام الماضي.

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واستضاف الاستاد بعض مباريات كأس آسيا الإمارات 2019، التي أقيمت في الفترة من الخامس من يناير وحتى الأول من فبراير الماضي، إلا أنه تقرر أن يتم تدشين الحفل الرسمي له بعد نهاية البطولة القارية.

ويقام حاليًا على استاد النصر مواجهة الفريق أمام أرسنال الإنجليزي، في إطار الاحتفال بالحلة الجديدة للملعب.

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