حازم إمام يوجه رسالة لمحمد صلاح

حملة انتقادات كبيرة يتعرض لها صلاح في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حملة الانتقاد التي طالت محمد صلاح مهاجم منتخب مصر وليفربول مؤخرًا.

وتعرض صلاح لبعض الانتقادات بسبب تصريحات في مؤتمر صحفي في الأسبوع الماضي، بوصف نفسه في مكانة لم يصل لها لاعب إفريقي من قبل.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية: "أنصح محمد صلاح بعدم الالتفات إلى ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمته وانتقاده".

وأضاف: "هناك أشخاص يرغبون في استفزاز صلاح لإبعاده عن تركيزه مع ليفربول والتسبب في تراجع مستواه في الفترة المقبلة من الموسم الحالي".

وتابع إمام: "صلاح يسير بشكل مميز مع ليفربول بالوصول إلى دور ربع نهائي دوري الأبطال، وأيضًا المنافسة الشديدة على الدوري الإنجليزي".

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وتأهل ليفربول إلى دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، على حساب بايرن ميونيخ الألماني، بعد الفوز في لقاء الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف.