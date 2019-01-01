حازم إمام يتحدث عن مواجهة جورماهيا وأهميتها في مشوار الزمالك الإفريقي

الزمالك يواجه جورماهيا ضمن منافسات الكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث حازم إمام، قائد فريق الزمالك، عن مواجهة جورماهيا الكيني، غدًا، وأهمية الثلاثة نقاط في مشوار المنافسة على لقب الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره جورماهيا، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، غدًا في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة.

وقال حازم إمام في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نقدم مستوى طيب في الكونفدرالية، ونحترم جميع الأندية التي نواجهها، ومواجهة جورماهيا هامة لنا كثيرًا".

وأضاف: "نسعى لحصد أكبر عدد من النقاط لضمان التأهل إلى الدور المقبل، ومواجهة جورماهيا تختلف كثيرًا عن القطن بطل تشاد".

واختتم حازم إمام تصريحاته: "الزمالك واجه ظروفًا صعبة في مواجهة القطن التشادي بسبب سوء الأرضية، فهي كانت سبب كبير في هزيمتنا بثنائية بعد الفوز بسبعة أهداف ذهابًا".

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ويقع الزمالك ضمن أندية المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية، بالإضافة إلى جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي.