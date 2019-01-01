حازم إمام يبحث عن عرض خليجي للرحيل من الزمالك

حازم إمام يرغب في المشاركة بالمباريات

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن حازم إمام قائد الزمالك يفكر في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان حازم إمام قد ابتعد عن المشاركة الأساسية في الفترة الأخيرة قبل رحيل جروس المدير الفني السابق للزمالك لحساب حمدي النقاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن حازم إمام يبحث عن عرض خليجي خلال المرحلة المقبلة للرحيل عن الزمالك.

وأكدت التقارير أن حازم إمام يرفض اللعب في مصر لفريق غير الزمالك ، حيث يرغب في الحصول على عرض خليجي في الصيف الحالي.

وتحدث الظهير الأيمن لنادي الزمالك مع وكيل أعمال لجلب بعض العروض العربية خلال فترة الانتقالات الصيفية للرحيل عن الأبيض.

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ويتجه حازم إمام للحديث مع الإدارة البيضاء في حالة امتلاك عروضًا جدية خلال المرحلة المقبلة، ليطلب الرحيل رسميًا عن النادي.