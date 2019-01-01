حازم إمام: قررت الابتعاد عن العمل العام منذ 4 شهور

إمام يتحدث عن استقالته من مجلس إدارة اتحاد الكرة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل مؤخرًا، على أنه قرر عدم الاستمرار في منصبه منذ فترة طويلة، ولم يتخذه بعد خروج منتخب مصر من كأس أمم إفريقيا.

إمام قال خلال تصريحات لبرنامج "وان تو" الإذاعي: "قررار عدم ترشحي في الانتخابات المقبلة كان منذ 4 أشهر مضت، والعمل العام في مصر صعب للغاية، ويعرض صاحبه للهجوم الدائم".

عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة تابع: "دائمًا العمل العام يأخذ أكثر من ما يعطي، ولا تحقق منه استفادة مالية، ولكنه يمنح صاحبه الشهرة".

حازم إمام أردف: "عقدت جلسة مع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لمناقشته في اختيار بعض الأسماء، في حضور أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة".

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🔷ديسابر مدربًا لبيراميدز رسميًا تولى الفرنسي تدريب المنتخب الأوغندي في كأس الأمم



🔷وسبق له تدريب الإسماعيلى لمدة 6 أشهر وخسر مباراة واحدة في تلك الفترة pic.twitter.com/sRtiOdNujw — جول مصر (@goaleg) July 8, 2019

وواصل: "أجيري تعلل بأن أحد اللاعبين لا يجيد أداء المهام الدفاعية، كما وضحلنا أسباب استبعاده لأسماء أخرى في المنتخب".

واختتم إمام تصريحاته قائلًا: "أجيري وعدنا بأنه سيتابع هؤلاء اللاعبين، وذلك قبل توقف الدوري بأربعة أسابيع، ولكنه أرسل القائمة النهائية، والتي لا يمكن أن نتدخل بها".

منتخب مصر ودع بطولة كأس أمم إفريقيا، على يد جنوب إفريقيا، في دور الـ16 ضمن منافسات البطولة القارية.