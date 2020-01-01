حازم إمام لحسام عاشور: أنصحك بالاعتزال أو اللعب خارج مصر

تعرف على نصيحة لاعب الزمالك السابق لحسام عاشور.

يرى حازم إمام، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه من الأفضل لحسام عاشور، لاعب وسط وقائد النادي الأهلي، الاعتزال أو خوض تجربة بالملاعب خارج مصر.

وقال إمام خلال تصريحات لبرنامج "وان تو" الإذاعي: "الأفضل لحسام عاشور، إما الاعتزال بالنادي الأهلي، أو اللعب لفريق آخر خارج مصر".

أسطورة الزمالك تابع: "رؤية حسام عاشور بقميص آخر غير الأهلي، أمرًا صعبًا للجماهير، فهو لاعب كبير ولابد أن يظل كبيرًا، ويخرج من الباب الكبير".

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حازم إمام وجه نصيحة لحسام عاشور، حيث قال له: "لو لعبت موسمين في فريق آخر غير الأهلي، وبالتأكيد ليس الزمالك، من الممكن أن تنتهي المباراة وأن لا تدرك ماذا حدث وما حققته".

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لاعب منتخب مصر السابق أردف: "هذا الشعور سيزعجك كثيرًا، خاصة وأنك معتاد على اهتمام كبير من الجميع بأدائك بعد كل مباراة مع الأهلي، ولن تجد هذا في الفريق الأخر".

جاء ذلك بعد إعلان الأهلي عن عدم رغبته في تجديد عقد حسام عاشور قائد الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث عرضت عليه القلعة الحمراء إقامة مهرجان اعتزال يليق باسمه وتاريخه، ومن ثم السفر لقضاء معايشة في أي فريق يريده، أو العمل في قناة النادي الأهلي.

كان عاشور قد خرج بتصريحات يبدي فيها غضبه من موقف الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان ينتظر تقديرًا أكثر من هذا، بتجديد عقده واستمراره في الملاعب.