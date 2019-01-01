حازم إمام: غياب النقاز مؤثر بشكل كبير لكننا قادرون على كتابة التاريخ

الزمالك يخوض الليلة لقاء الحسم في الكونفدرالية أمام نهضة بركان

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح حازم إمام؛ لاعب الزمالك، أنه تعاهد رفقة زملائه على الحصول على لقب الكونفدرالية، مؤكدًا أن متاعب الجماهير في الحصول على تذاكر النهائي دافع للاعبين لإسعادهم باللقب.

الفارس الأبيض يلاقي نهضة بركان المغربي اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب نهائي البطولة الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب بالمغرب قد انتهى بفوز الفريق البركاني بهدف وحيد في اللحظات الأخيرة من المباراة.

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إمام قال، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "خضنا مشوار صعب والكونفدرالية لم نحقق لقبها من قبل، لذلك نتمنى أن نكون أول جيل يحقق البطولة، ونحن قادرون على تحقيق الهدف رغم الحمل الثقيل علينا".

وأضاف: "خسرنا لقاء الذهاب، وهذا سيجعلنا نركز أكثر في الإياب ولن يكون هناك تكاسل من أحد، نعم هناك عدد كبير من اللاعبين لم يخوضوا من قبل أي نهائي أفريقي، لكننا نستطيع أن نكتب التاريخ".

لاعب الأبيض علق على غياب حمدي النقاز عن اللقاء، للإيقاف، واحتمالية أن يحل محله: "ابتعاد أي لاعب عن المشاركة يؤثر عليه، لكنني من توعية اللاعبين ممن لديهم اشتياق للكرة بعد غياب، وإن كان غياب النقاز مؤثر بشكل كبير، لكن الفرق الكبيرة لا تتأثر بأي غياب، وسواء كنت أنا سأعوض غيابه أو غيري فنحن جاهزون لذلك".

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واختتم: "قدمنا مباراة جيدة في الذهاب، وكنا نستطيع الفوز، لكن لحظة سرحان تسببت في الهزيمة، وسنعوض في الإياب، لأننا نعلم مدى متاعب الجماهير للحصول على تذاكر المباراة، وتعاهدنا على إسعادهم بالحصول على اللقب".

يذكر أن الأبيض يعاني من كثير من الغيابات في لقاء الليلة على رأسها حمدي النقاز وعمر السعيد وفرجاني ساسي، بينما يعود حارسه محمود عبد الرحيم "جنش".