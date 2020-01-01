حازم إمام: حاولت الاعتداء على باسم مرسي بـ"السكين"

قائد الزمالك يتحدث عن واقعة الاعتداء على حسام غالي.

أكد حازم إمام، قائد وظهير أيمن فريق نادي الزمالك، عن أن واقعة إشهار السكين ضد زميله السابق باسم مرسي صحيحة، هي السبب وراء رحيله عن الفريق الأبيض والانضمام لصفوف الاتحاد السكندري.

وكان إمام قد حاول التعدي على زميله باسم مرسي بالسكين، خلال تواجد اللاعبان في معسكر الفريق، قبل مواجهة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

إمام قال خلال تصريحات تليفزيونية: "واقعة السكين مع باسم مرسي صحيحة، وكنت صغيرًا وأخطأت بدلًا من المرة 100 مرة، وأشعر بالندم على التصرفات التي كنت أفعلها".

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الظهير الأيمن للزمالك تابع: "كان من الممكن أن يتم تصنيفي مثل توتي وحسام عاشور، وأرى أن انتقالي إلى الاتحاد السكندري، كان عقابًا بالنسبة لي، لأنني في النادي منذ 1995، ولم أكن أتمنى الانتقال واللعب لفريق آخر".

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وتحدث حازم عن واقعة الاشتباك التي حدثت بينه وبين حسام غالي لاعب الأهلي السابق، حيث قال: "أعتبره كابتن لي، وأحبه كثيرًا، والأمر انتهى في أول معسكر جمعنا بالمنتخب، حيث اعتذرت له".

وواصل: "لم أقصد الاعتداء على حسام غالي، وقال لي في المعسكر أنت من تفعل معي ذلك يا حازم؟".

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري عام 2015 واقعة اعتداء حازم إمام على حسام غالي، قائد ولاعب وسط الأهلي، بسبب أزمة رمضان صبحي الشهيرة.