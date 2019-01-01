حازم إمام: جروس وجونياس الأفضل بين مدربين الدوري المصري بالموسم الماضي

الأهلي تمكن من التتويج بالدوري المصري في الموسم الماضي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث حازم إمام نجم الزمالك وعضو مجلس اتحاد الكرة السابق، عن المدربين الأفضل في الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز.

وانتهى موسم الدوري المصري الممتاز، بفوز الأهلي بالبطولة بفارق 8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني الذي كان قريبًا للغاية من البطولة.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية، أن أفضل مدربين في الدوري المصري في الموسم الماضي هم الثنائي السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك بعد أن حقق الكونفدرالية ونافس على الدوري بقوة.

وأضاف: "جروس أعاد للزمالك التتويج الإفريقي وهي شيء مهم للغاية بالنسبة للفريق واللاعبين والجماهير البيضاء بعد الغياب الطويل".

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وتابع حازم إمام: "تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة قدم كرة قدم أكثر من رائعة وتمسك بالطريقة الذي بدأ بها حتى قدم الفريق شكل مميز".

ويستعد الزمالك لبدء مشواره الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي بمواجهة بطل الصومال يوم 11 أغسطس الجاري باستاد القاهرة.