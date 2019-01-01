حازم إمام: الزمالك يعاني من أزمة وحيدة لكننا قادرين على الفوز

قائد الفارس الأبيض يصف مواجهة بترو أتلتيكو بالصعبة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد حازم إمام؛ قائد الزمالك، أن فريقه سافر إلى أنجولا من أجل تحقيق الفوز أمام بترو أتلتيكو، مشددًا على حالة التركيز الكبيرة التي يعيشها اللاعبون حاليًا.

ويواجه الفارس الأبيض نظيره الأنجولي غدًا الأحد، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

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إمام قال، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "جئنا إلى أنجولا من أجل تحقيق المكسب، المباراة صعبة، لكننا في حالة تركيز عالية ونعلم جيدًا أهمية المباراة وضرورة اللعب بروح قتالية عالية، للعودة للمنافسة على التأهل".

وأضاف: "أزمة الزمالك الحالية هي إهدار الفرص السهلة، لكننا قادرين على العودة وتحسين مركزنا بالمجموعة".ي

ذكر أن الزمالك يحتل المركز الأخير في جدول مجموعته بنقطتين فقط، جمعها من تعادلين، بينما يأتي بترو أتلتيكو ثانيًا بأربع نقاط.

أما المتصدر فهو جورما هيا الكيني بست نقاط، ونصر حسين داي الجزائري ثالثًا بأربع نقاط.