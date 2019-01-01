حارس ولفرهامبتون يطالب نونو سانتو برفض أرسنال

البرتغالي يعتبر أقوى المرشحين لخلافة أوناي إيمري

أعرب روي باتريسيو حارس نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، عن تمنيه ببقاء مدربه نونو سانتو، وسط أنباء اقترابه من الانتقال لأرسنال.

المدرب أوناي إيمري يبدو وأنه يقضي أيامه الأخيرة مع المدفعجية، ليصبح نونو أحد أقوى المرشحين لخلافته.

البرتغالي جذب الأنظار مع ولفرهامبتون منذ الموسم الماضي، بالمستوى المميز لفريقه خاصة أمام الكبار.

وقال باتريسيو تعليقاً على هذه الأنباء:"نونو مدرب رائع وقائد عظيم للنادي، نحن نحتاجه كلاعبين وإدارة لمساعدتنا على التطور".

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وأضاف:"من المهم جداً بقاء نونو في ولفرهامبتون لأننا نمتلك طموحات عالية ونريد الفوز في كل بطولة نلعب بها".

وتأتي تصريحات الحارس البرتغالي قبل مواجهة فريقه أمام سبورتنج براجا مساء اليوم الخميس بالدوري الأوروبي.