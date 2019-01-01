حارس نيوكاسل على رادار يوفنتوس

دوبرافكا يدخل اهتمامات يوفنتوس في ميركاتو الصيف

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف وكيل أعمال الحارس مارتين دوبرافكا حامي عرين فريق نيوكاسل يونايتد عن اهتمام يوفنتوس بضم وكيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويشارك دوبرافكا مع نيوكاسل يونايتد منذ 14 شهرًا، حيث أن الحارس البالغ من العُمر 30 عامًا لعب 42 مباراة في البريميرليج منذ قدومه إلى قلعة سان جيمس بارك قادمًا من سبارتا براغ.

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وتأمل إدارة نادي نيوكاسل يونايتد تجديد عقد الحارس الدولي السلوفاكي، ولكن بافيل زيكا وكيل اللاعب أكد على اهتمام صفوة أندية القارة العجوز بالحصول على خدمات دوبرافكا.

وقال زيكا: "أؤكد على متابعة إدارة يوفنتوس ورغبتها في ضم دوبرافكا واهتمام نائب الرئيس بافل نيدفيد به، ولكن دوبرافكا لا يمانع البقاء في إنجلترا".

كما أضاف وكيل حارس الماجبايس: "سنناقش أمر تجديد العقد مع نيوكاسل بعد نهاية الموسم، لقد جاء مارتين إلى هنا كحارس مغمور من الدوري التشيكي، ولكنه أصبح بعد ذلك أحد أهم اللاعبين بالدوري الإنجليزي".

يذكر أن دوبرافكا يرتبط بعقد ممتد لثلاث سنوات مع فريق الشمال الإنجليزي.