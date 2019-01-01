حارس منتخب مصر يجري جراحة الركبة ويغيب 3 أشهر

عامر عامر تعرض لإصابة قوية في معسكر منتخب مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أجرى عامر عامر، حارس الإنتاج الحربي ومنتخب مصر، جراحة الركبة، اليوم الخميس، بإشراف من أحمد عبدالعزيز طبيب العظام بإحدى المستشفيات.

وكان عامر قد تعرض للإصابة في معسكر منتخب مصر، المقام حاليًا استعدادًا لمواجهة النيجر في ختام منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكشفت تقارير صحفية، أن حارس الإنتاج خضع لجراحة ناجحة اليوم الخميس على مستوى الركبة بعد تعرضه للإصابة، وأطمئن النادي على سلامته.

وأشارت التقارير أن عامر عامر سيغيب عن ناديه لمدة قد تصل إلى 3 أشهر، بعد برنامج تأهيلي سيخضع له الحارس خلال الفترة المقبلة بعد الجراحة.

وتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تكاليف جراحة عامر عامر، بعد أن تعرض للإصابة في معسكر الفراعنة بالشهر الجاري.

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ويواجه المنتخب المصري نظيره النيجيري، وديًا، يوم 26 مارس الجاري، في ظل استعدادات الفراعنة لمنافسات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر العام الجاري.