حارس منتخب قطر: باراجواي متواضعة المستوى وتعادلنا أمامها خسارة

منتخب قطر بدأ مشواره بكوبا أمريكا بطريقة رائعة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اعتبر يوسف حسن؛ حارس مرمى منتخب قطر، تعادل فريقه أمام منتخب باراجواي بمثابة الهزيمة، مؤكدًا أن المباراة كانت في متناول أيدي زملائه.

الأدعم استهل مشواره في كوبا أمريكا أمس الأحد، بتحويل تأخره أمام باراجواي بثنائية إلة تعادل إيجابي 2-2، سجل الهدفين المعز علي وبوعلام خورخي.

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وقال حسن، في تصريحاته لقناة "الكأس": "المباراة كانت في أيدينا، لكن ظروف المباراة لم تمكننا من الخروج بالثلاث نقاط، اعتبر أننا خسرنا نقطتين والتعادل ليس مكسب لنا".

وأضاف: "منتخب باراجواي متواضع الإمكانيات، كان من المفترض أن نقتنص الثلاث نقاط منه، والمباريات المقبلة أصعب من هذه المباراة".

الحارس البديل اختتم: "لدينا مباراة مهمة أمام كولومبيا، هذه أول مشاركة لنا في كوبا، ومن الطبيعي حدوث بعض الأخطاء لنقص الخبرات في مثل هذه البطولات، لكن أتوقع أنه مع المباريات مستوانا سيتحسن".

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يذكر أن قطر تشارك في كوبا أمريكا لأول مرة في تاريخها، وتنافس ضمن المجموعة الثانية.

ويلاقي العنابي في المباراة المقبلة كولومبيا في 19 من الشهر الجاري ثم الأرجنتين في 23 من الشهر نفسه.