حارس مرمى مانشستر يونايتد يتعرض لحادث سيارة

والسيارة البيضاء تهشمت تمامًا

استيقظ عشاق مانشستر يونايتد صباح اليوم الإثنين، على خبر مفزع، بتعرض الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو لحادث سيارة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الصور للحادث، الذي بدا مروعًا بالنظر إلى شكل سيارته البيضاء، التي بالكاد لن تصلح مرة أخرى للاستخدام.

وأظهرت الصور حجم المأساة التي تعرض لها الحارس الأرجنتيني، بانحراف السيارة، لتتجاوز السياج الحديدي على الجانب الأيسر للطريق.

ومن حُسن الحظ، لم يُصاب صاحب الـ32 عامًا بأذى، بتأكيد النادي أنه بخير، بجانب ظهوره في جزء من الصور، وهو يتحدث في الهاتف المحمول.

تفاصيل أكثر بعد قليل...