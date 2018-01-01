حارس مرمى بيرو يقترب من الدوري السعودي

البيروفي جاليسي يقترب من الانضمام لأحد الأندية السعودية الكبرى

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اقترب البيروفي بيدرو جاليسي، من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاليسي كان ضمن اهتمامات نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن لم يكتب للصفقة النجاح.

وأشار موقع "ليبيرو" إلى أن جاليسي لاعب فريق فيراكروز المكسيكي، تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية الكبرى في المملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على خدماته في يناير.

🗞️ تقارير صحفية تُشير إلى أن إدارة نادي الاتحاد قدمت عرضًا لضم مهاجم نادي الفيحاء روني فرنانديز وتنتظر الرد إما بالموافقة او الرفض pic.twitter.com/4VDIzPcPyB — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 31, 2018

الحارس البيروفي مرحب بالانتقال إلى الفريق السعودي، بعد أن وصل له عرضًا مغريًا من أحد أكبر الأندية.

ويتبقى فقط موافقة رئيس ناي فيراكروز المكسيكي، من أجل انتقال الحارس البيروفي إلى الدوري السعودي.

العديد من الأندية السعودية تسعى لتدعيم صفوفها بلاعبين محترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.