كأس أمم أفريقيا

حارس مرمى السنغال رجلاً لمباراة تونس

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السنغال إلى النهائي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن اختيار ألفريد جومي حارس مرمى السنغال رجلاً لمباراة بلاده ضد تونس.

جاء ذلك عقب فوز السنغال على تونس بهدف نظيف في الوقت الإضافي لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية.

وسجل الهدف المدافع التونسي ديلان برون في شباكه بالخطأ في الدقيقة 100.

على الناحية الأخرى تصدى جومي لركلة جزاء تونسية سددها فرجاني ساسي نجم الزمالك المصري في الدقيقة 75.

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يذكر أن السنغال بانتظار الفائز من الجزائر ونيجيريا في النهائي، فيما ينتظر التوانسة الآن الخاسر لمباراة الثالث والرابع.

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