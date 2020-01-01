حارس مانشستر يونايتد الشاب يريد المركز الأساسي في منتخب إنجلترا

دين هندرسون حارس مرمى فريق شيفيلد يونايتد المعار من صفوف مانشستر يونايتد يسعى للفوز بالمركز الأساسي لحراسة مرمى منتخب إنجلترا.

أعرب اللاعب دين هندرسون حارس مرمى شيفيلد يونايتد المعار من صفوف مانشستر يونايتد عن أمله في الحصول على استدعاء لمنتخب إنجلترا في القريب العاجل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هندرسون وأكد خلالها أن هدفه الأساسي هو التواجد بشكل أساسي مع الفريق بعد فترة وجيزة.

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وقال نيل هندرسون: "أتمنى أن أحصل على مكان في قائمة منتخب إنجلترا لبطولة كأس الأمم الأوروبية أولًا وقبل أي شيء آخر".

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وأضاف: "أحاول أن أكون شخص يمتلك الكثير من الطموح وذلك الأمر لا يوجد شيء خاطئ به، أتمنى فقط أن أستمر في الأداء بشكل جيد".

وأكمل: "أسعى للحصول على الفرصة هناك مع المنتخب فلا يمكنني أن أثبت أي شيء دون الحصول على الفرصة".

وأنهى تصريحاته: "بكل وضوح هناك ثلاثة حراس مرمى عظماء في الفريق، لدينا مجموعة عظيمة واللعب لمنتخب إنجلترا سيكون كالمعركة".

جدير بالذكر أن دين هندرسون كان قد لعب للفئات السنية مع منتخب إنجلترا منذ عام 2012 لكنه لم يتم استدعائه للفريق الأول حتى الآن.